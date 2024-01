Cum au răspuns Cleopatra Statan și Edward Sanda, întrebați dacă au făcut dragoste în America Express

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit despre perioada petrecută în America Express. Cei doi au recunoscut că au avut parte și de clipe de intimitate.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați în podcastul La Țocii. Romică și Cătălin Țociu i-au întrebat pe cei doi soți amănunte despre relația lor, dar și despre participarea în America Express.

În timp ce Cleo povestea despre cât de obosiți ajungeau ea și soțul ei la cazare, după o zi de cursă în America Express, Romică Țociu a avut o curiozitate care i-a făcut pe cei doi să zâmbească unul la celălalt.

Cleopatra a evitat inițial să răspundă, însă în cele din urmă a răspuns afirmativ întrebării lui Romică Țociu, accentuând faptul că ea și Edward sunt un cuplu căsătorit.

Cum au răspuns Celopatra Statan și Edward Sanda, întrebați dacă au făcut dragoste în America Express: „O tăiem la montaj dacă vreți”. Tânăra a zâmbit la soțul ei înainte să răspundă: „De ce întrebați lucrurile astea?”

„Ați făcut dragoste în vreo seară în America Express?”, a întrebat Romică Țociu.

„De ce întrebați lucrurile astea?”, a spus Cleopatra.

„O tăiem la montaj dacă vreți”, a spus Romică Țociu.

„Cum să nu!”, a răspuns Cleopatra.

„Logic”, a completat Edward.

„Vezi ce se întâmplă dacă vii cu copiii în tabără? N-ai ce să faci! Dar era normal”, a glumit Romică Țociu.

„Suntem un cuplu căsătorit!”, a sous Cleopatra.

Romică Țociu a întrebat-o pe Cleopatra Stratan cum a reacționat tatăl el, Pavel Stratan, când a văzut imaginile în care Edward nu a putut face misiunea la înălțime și a chemat-o pe ea să-l înlocuiască.

„În momentul în care noi am citit misiunea scris că unul o să se ducă într-o parte și unul să facă altceva. Dar nu scria ce urma să facă. Pentru că dacă știa ce trebuie să facă sus, normal că mă duceam eu pentru că mi-ar fi zis: uite, eu am frică de înălțime, du-te tu! El s-a dus acolo cu gândul că o să caute cuvintele în clădire. El nu se gândea că o să iasă afară. El nu se gândea că o să se întâmple ce s-a întâmplat. Tata nu a zis nimic pentru că înțelege că el are frică de înălțime și nu ai um să comentezi la chestiile astea. Edi a încercat să iasă. Când a văzut ce trebuia să facă i s-au blocat picioarele. Noroc că avut opțiunea să facem schimb. Dacă nu puteam face schimb, poate leșina săracul. Și nu e de bărbăție sau ceva. Pur și simplu!”, a povestit Cleopatra Stratan.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au mărturisit că relația lor e ca la început.

„În februarie facem 4 ani de când formăm un cuplu și cum am fost în prima zi așa suntem și acum. Putea să fie coadă de nu știu câți kilometri în spatele meu, pe mine nu mă interesa. El era alesul.

