Un colţ de rai! Cum şi-a decorat grădina Adreea Bălan. Este de-a dreptul magică!

În anul 2002, a început cariera solo. De-a lungul carierei, a lansat cinci albume și a colaborat cu artiști precum Alina Sorescu, Connect-R, Keo și Puya.

În anul 2019, trupa Andre s-a reunit în aceeași formulă.

Andreea Bălan - familie și copii

Cântăreața a fost căsătorită cu actorul George Burcea și împreună au doi copii: Ella Maya și Clara Maria.

Tatăl ei, Săndel Bălan, este cel care, alături de tatăl Andreei Antonescu, a pus bazele trupei Andre.

Andreea Bălan nu are o relație foarte bună cu tatăl său, însă în ceea ce o privește pe mamă, lucrurile stau la poli opuși.Solista are parte de tot sprijinul celei care i-a dat viață, mai ales în ceea ce privește creșterea celor două fetițe ale sale, Ella și Clara, motiv pentru care, doamna Valeria Bălan are parte de toată recunoștința.