Mesajul lui Dan Negru despre copiii de la "Next Star", care au făcut parte din echipa Cirque du Soleil: "Nu știam că-i mint. Un circ prost a închis un circ bun"

Moartea acrobatului de la Cirque du Soleil ar fi putut fi evitată?! Mărturisirile incredibile ale unui martor: ”Aș fi vrut ca cineva să fi observat...”

Mesajul lui Dan Negru despre copiii care au făcut parte din echipa Cirque du Soleil

Dan Negru a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a scris că i-a mințit pe copiii de la Next Star, atunci când le-a spus că Cirque du Soleil e garanția unei vieți reușite

"Nu știam că-i mint spunându-le că o dată ajunși in echipa Cirque du Soleil vor avea viața asigurată...

3 copii geniali de la Next Star au ajuns in echipa Cirque du Soleil.

Tuturor le-am spus că Cirque du Soleil e garanția unei vieți reușite.

I-am mințit...

Azi, celebrul "Cirque du Soleil" și-a anunțat falimentul și a dat afara 3500 de angajați. Un circ prost a închis un circ bun ...😜", a scris Dan Negru pe pagina de Facebook.

Explozie de talente și momente memorabile, în prima ediție Next Star. Campioana României la acro dance i-a uimit pe jurați: ”Nu m-ar mira să o văd la Cirque du Soleil, în Las Vegas!”