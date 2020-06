Dani Mocanu, filmat când sparge o mașină! „A recurs la perversiuni și m-a obligat să mă culc cu ea” | VIDEO

Apoi blonda a dezvăluit că deși i s-au promis numeroase lucruri, manelistul nu și-a ținut cuvântul:

„E foarte periculos (...) L-am filmat când era dezbracat și el m-a filmat pe mine în timp ce întrețineam relații intime. Eu am șters filmările, nu am vrut să-i fac rău. Nu am mai vrut să am vreo legătură cu el. La început nu îmi era frică, era cuminte, m-a vrăjit. Imi e frică de acele imagini (...) M-a amenințat și pe mine și familia mea, de asta mi-am schimbat și numărul de telefon”, a mai declarat femeia păgubită, pentru Antena Stars.

După noaptea de amor, Dani Mocanu a spart mașina blondei, incidentul fiind înregistrat de camerele de supraveghere din zonă.

