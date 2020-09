Dani Oțil, așa cum nu l-ai văzut niciodată! Cum arăta prezentatorul de la "Neatza" pe vremea când era doar un elev | Foto

„Când sunt la pământ, pentru că uneori intervine oboseala, de foarte multe ori mă gândesc la locul de unde am plecat. Eu vin dintr-o familie modestă, iar acum am o maşină absolut superbă cu care merg la curse, am mecanici, am un buget, am un combinezon cu numele meu, adică trăiesc o poveste grozavă.

În Reşiţa erau curse stradale şi dacă m-ai fi întrebat atunci dacă vreodată o să fac aşa ceva, eu aş fi spus nu, pentru că eu cu creierul meu de copil şi cu nevoile de atunci nu puteam suprapune un asemenea vis peste realitatea mea.

Eu m-am învăţat cu greul din copilărie, când eram tot timpul flămând, făceam două-trei antrenamente pe zi la sport şi mi-era tot timpul foame, dar mai ales mi-era poftă de ceva dulce.

Mi-aduc aminte şi acum cum mă lipeam de geamul consignaţiei de la colţul străzii şi mă uitam la ciocolată prin geam şi nu ştiam când o să o mănânc.

Acum am un om care îmi aduce cafeaua în fiecare dimineaţă, la aceeaşi oră, cu fix aceeaşi cantitate de zahăr şi atunci nu m-ar bate Dumnezeu să zic că nu am chef de muncă?”, a mărturisit la un moment dat prezentatorul

Anii au trecut și experiențele l-au făcut pe sportivul originar din Reșița să vadă viața cu alți ochi, dar și să devină o personalitate extrem de apreciată în lumea sportului, cât și în televiziune unde face echipă de mai bine de 13 ani cu prietenul său, Răzvan Simion.