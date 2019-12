Dezvăluiri incredibile despre incendiul ce a mistuit, în doar câteva ore, întreaga avere a Angelei Rusu

„Este un apartament pe două nivele, am o suprafață de vreo 160 de metri pătrați. Am avut și casă dar am vândut-o între timp, undeva aproape de Gherla. Am ales varianta cu apartamentul pentru că suntem foarte mult timp plecați și atunci am zis, ne trebuie ceva mai intim” , a povestit artista.

Însă acum, artista consideră că nu îi mai ajunge spațiul și se gândește să achiziționeze o casă.

„Vreau să vă spun că nu prea îmi place mie stilul ăsta contemporan, de asta și vedeți aici un stil mai clasic am ales, cu toate că la un apartament nu prea se preteaza un stil clasic, dar având aici foarte mare spatiu, am zis să mă duc pe varianta care mie îmi place, așa mă simt bine. Am avut și pe cineva care m-a ajutat la decorare ca și idei, dar eu am vizualizat ce vreau” , a adăugat aceasta.

Sursa: Antena Stars