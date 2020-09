Diana Dumitrescu aniversează doi ani de mariaj. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțului ei: "Te iubesc așa cum ești" | Foto

"Au trecut 2 ani de când am devenit familie, de când am spus amândoi un DA hotărât și am pornit în aventura vieții împreună! La mulți ani, iubirea mea! Așa cum ți-am spus în scrisoarea pe care ți-am dat-o azi de dimineată: TE IUBESC așa cum ești! Așa să trăim la bătrânețe, pe o insulă ca aceasta!", a scris Diana alături de fotografiile postate.

Urările din partea admiratorilor nu au întârziat să apară, iar fotografile postate au adunat un număr impresionant de aprecieri. Fanii s-au întrecut în urări, care de care mai frumoase.