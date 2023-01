Dima Trofim, devastat după moartea tatălui. Era pe drum spre casă când s-a întâmplat: „S-a stins, dar ai mei nu mi-au zis”

Dima Trofim și-a obișnuit fanii cu aparițiile sale dese în mediul online, cele mai multe dintre ele fiind parodii amuzante. În ultima vreme a lipsit din mediul online, iar aseară a povestit că a trecut prin clipe dureroase.

Dima Trofim, despre pierderea dureroasă a tatălui său: „Ai mei nu mi-au zis că au vrut să mă protejeze”

Dima Trofim și-a pierdut tatăl care era imozbilizat la pat de foarte mulți ani. Prezentatorul a dezvăluit că totul s-a întâmplat chiar când era în drum spre casă, în Chișinău.

„O săptămână am fost absent de pe Instagram, iar zilele care au trecut nu au fost deloc ușoare. Puțini știu cu adevărat istoria familiei mele, în special că tatăl meu, de 12 ani, a stat la pat. A stat la pat, dar noi ne-am bucurat de existența și viața lui. Stând la pat a făcut tot posibilul să ne dedice viața lui nouă și să ne facă fericiți, iar noi, la rândul nostru, am încercat să-i facem viața mai ușoară lui”, a spus Dima Trofim.

Dima Trofim nu este la prima tragedie de acest fel. În urmă cu mai mulți ani, sora lui care era grav bolnavă s-a stins din viață, iar atunci tatăl lui a făcut un accident vascular în urma căruia nu s-a mai putut recupera complet.

„Din păcate, zilele trecute, tatăl meu s-a stins, exact în momentul în care am vrut să le fac alor mei o surpriză și să plec acasă, la Chișinău, cu o zi înainte de ziua în care trebuia, de fapt, să merg să-i văd. În drum, când am plecat spre Chișinău, la câteva ore, tatăl meu s-a stins, dar ai mei nu mi-au zis că au vrut să mă protejeze și să aibă grijă de mine în drumul spre casă. Probabil asta ar fi fost și dorința tatălui meu, de a ține secret lucru acesta până aș fi ajuns acasă, ca să nu primesc vestea la volan. Vestea cumplită, însă, am primit-o în momentul în care am intrat pe ușa casei, iar mama și sora mea, îndurerate și plânse, mi-au spus despre acest lucru. Da, din păcate, tatăl meu a plecat la Dumnezeu, probabil scăpând de suferința bolii care-l chinuia de atâția ani de zile”, a povestit actorul.

Dima Trofim: „Nu pot să vorbesc la trecut despre tatăl meu”

Dima Trofim le-a arătat fanilor din mediul online și o fotografie cu tatăl său și spune că nu poate vorbi la trecut despre tatăl său.

„Au fost niște momente extraordinar de dureroase zilele acestea și în continuare sunt. Ieri l-am înmormântat pe tata, ieri mi-am luat rămas bun de la el până în ziua în care o să ne revedem, pentru că eu cred cu tărie și în suflet sper că, atunci când plecăm la Dumnezeu, ne vom întâlni cu cei dragi care au plecat înaintea noastră. Nu pot să vorbesc la trecut despre tatăl meu, aș vrea să spun că l-am iubit, dar îl iubesc din suflet! Îl aștept oricând să vină în vis și să vorbească cu mine, să mă strângă în brațe așa cum mă ținea când eram mic și îmi era frică sau noaptea când îmi era frig și îi spuneam să mă țină să mă încălzească. Îl iubesc din suflet! Dumnezeu să te ierte, tată!”, a mai scris Dima Trofim pe contul lui de Instagram.

