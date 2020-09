Divorț în showbiz. Cornel Ilie de la Vunk și soția sa, Eliza, s-au despărțit. Anunț emoționant pe Instagram: "Din Poveste a rămas O veste"

Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață.

Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor.

Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală.

Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.

Vă mulțumim că înțelegeți această alegere.

Există dragoste după iubire.



Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme.”, a transmis Cornel Ilie.