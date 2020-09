Dorian Popa are grijă de femeile din viața lui. Ce mașină de lux i-a cumpărat mamei lui: ”Toată lumea și-a îndeplinit un vis!”

”E fericit cu mașina mea. A luat-o fix la jumătatea din banii cu care eu am cumpărat-o, ba mai mult de atât, îmbunătățirile mașinii sunt în valoare de 20.000 de euro, deci prețul ei de 67.000 de euro plus 20.000 de mii, ajungea la 90.000 de mii de euro cu toate îmbunătăţirile, eu zic că 37.000 de mii de euro e un preț extrem de rezonabil, cu atât mai mult cu cât eu i-am prelungit garanția și o are pînă în februarie 2021”, a povestit el. În plus, a mai spus că îi ia și mamei dar și iubitei aceeași mașînă pe care și-a luat-o și el. “Mașina mea e un Mercedes GLE 53 AMG, ce mă bucură cel mai mult e că Dumnezeu m-a ajutat să îmi iau o mașina AMG, care este altceva decât un Mercedes nomal. Cei pasionați știu.

Este superbă, iarăși trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o cumpăr de nouă. Este prima mașină nouă cumpărată de mine prin forța și munca mea. Este senzațională, a costat 120.000 de euro, nu este niciun secret. Mă bucur foarte mult de ea și pentru că e o mașină atât de frumoasă și pentru că brandul este unul atât de puternic am mai luat încă un Mercedes decapotabil și pentru Babs, și urmează zilele acestea să-i cumpărăm o mașină și lui Mamișor pentru că vreau să știu că toată lumea este motorizată și că toată lumea și-a îndeplinit câte un vis atâta timp cât eu sunt în viață și alături de familia mea”, a povestit Dorian Popa.