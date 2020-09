Drama neștiută a lui Paris Hilton. Vedeta, în lacrimi: "Încă am coșmaruri, dar mereu am afișat viața perfectă"

Paris Hilton are 39 de ani, iar abia acum are curajul să-și înfrunte trecutul. În cadrul unui documentar ce urmează să fie lansat pe Youtube, Paris Hilton a rupt tăcerea despre dramele pe care le-a trăit în copilărie.

„Ceva s-a întâmplat în copilăria mea și nu am vorbit cu nimeni despre asta. Nu am putut să vă spun, deoarece, de fiecare dată când încercam, eram pedepsită de ei. Încă am coșmaruri în legătura cu asta. Singurul lucru care mi-a menținut sănătatea psihică a fost să mă gândesc cine vreau să devin când voi scăpa de acolo”, s-a confesat Paris Hilton în documentarul This Is Paris, care va fi lansat la 14 septembrie pe YouTube.

Este bogată și celebră, dar a trecut prin relații abuzive. Paris Hilton, dezvăluiri! „Acum, nu pot să cred că le-am permis să mă trateze așa”

Ba mai mult, aceasta susține spune că nimeni nu știe cine e ea cu adevărat și cât de mult au afectat-o evenimentele din trecutul ei secret. „Mereu am afișat această față fericită, de fațadă, viața perfectă', mai spune Paris Hilton, potrivit Viva.ro.