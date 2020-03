El e omul care n-a auzit de coronavirus, virusul care a ucis peste 8.000 de persoane: ”Am meditat în deșert. N-am știut nimic!”

În timp ce oameni din toate colțurile lumii învață să trăiască izolați, fără să aibă acces la lucrurile de care se bucurau, actorul celebru nu a știut nimic despre COVID-19, despre numărul decedaților ori alte detalii.

Ba mai mult, el a recunoscut public aceste lucruri, într-un mesaj postat pe Twitter.

”În urmă cu 12 zile am început o meditație silențioasă în deșert. Am fost acolo total izolați. Fără telefoane, fără alte mijloace de comunicare. Nu am știut nimic din ce se întâmplă în lume”, a mărturisit el.

