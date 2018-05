Fata lui Adrian Enache este de nerecunoscut. Diana s-a transformat într-o bombă sexy și e fericită, chiar dacă mai are cicatrici pe trup și în suflet!

Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, s-a transformat într-o adevărată bombă sexy și are o relație excelentă cu tatăl ei. „Ce mai face frumoasa domnișoară, dar și cu ce se ocupă la cei 21 de ani?”, vă puteți întreba voi. Ei, bine, e studentă și cochetează cu muzica.

Acum patru ani, Diana Enache s-a luptat pentru viaţa ei. Şi s-a salvat, cu preţul unor tăieturi adânci. În declaraţiile date anchetatorilor atunci, fiica lui Adrian Enache a povestit, cu detalii şocante, atacul libanezului înarmat.

“Nu-mi place eticheta de fata lu’ tati, momentan am mult de muncit pentru imaginea mea, merg la cântări, vreau să muncesc să ajung unde vreau. Trebuie să ajung sus, dar e destul de greu, iar drumul corect este greu de parcurs. Pot să spun că au fost momente că m-a ajutat ca sunt fata lui Adrian Enache, altele când s-a concentrat atenţia la mine, au fost şi gurile rele. Spre exemplu la şcoală, unii profesorii aveau tendinţa de a mă faulta să spun aşa. Eu nu am fost fetiţa lui tati să-l pun să mă ajute la şcoală.

Sunt studentă la Drept, cânt în timpul liber, am fost şi în Germania unde am cântat. Sunt credincioasă, de mică am fost cu rugăciunile. Am avut o perioadă în care nu mă mai rugam, ulterior s-a întâmplat şi evenimentul nefericit şi apoi m-am simţit responsabilă să-i mulţumesc Lui Dumnezeu că nu am rămas cu sechele, am simţit o chemare şi m-am îndreptat spre biserică. Tata este un bărbat extraordinar în viaţa mea, dar un alt bărbat nu există. Cu tata vorbesc mult mai deschis, mama este mai restrictivă. Tata este confidentul meu, mă susţine. Din primii bani am scos părinţii la masă, s-a întâmplat când aveam 15 ani. Îmi doresc peste cinci ani să o familie şi copii”, a afirmat Diana Enache la emisiunea “Agenţia Vip”.

La 17 ani, Diana a trebuit să se zbată, ca să trăiască. De fiecare dată când vorbeşte despre ce i s-a întâmplat, retrăieşte un coşmar. Anchetatorilor le-a scris, în cele mai mici şi dureroase detalii, povestea unui atac incredibil. Vrea să devină judecător pentru a-i trimite pe atacatori exact acolo unde le e locul: după gratii.

Cu ajutorul psihologilor, Diana Enache a depășit traumele de atunci.