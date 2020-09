Fiica lui Tily Niculae o moștenește pe mama ei! Uite cât e de frumoasă Sofia la 9 ani | Foto

Da, fata mea! Sofia❤️ In aceasta vacanta se bucura proprietara locatie de Raducu, facea fete&fete pe langa carucior. La un moment dat o tot vedea pe Sofia ca venea la noi. Sora ta? Nu, fata mea! Prima mea iubire! Nu cred! Nici eu! 😂Nu cred ca este asa de mare, minunata, empatica, blanda, atenta la nevoile altora, iertatoare. Ca bine a zis Popescu: Ma intrebi cand a trecut timpul? Uita-te la fii-ta. E pe bancheta din spate. Acolo sunt cei 9 ani! : : : ________________________________________ #tilyniculae #actress #parenting #kids #woman #motherhood #motheroftwo #television #mood #life #mylife #amazing #journey #family #romania #joy #smile #relax #real #life #picture #girl #blue #blueeyes #big #heart

A post shared by Tily Niculae (@tilyniculae) on Sep 3, 2020 at 11:21am PDT