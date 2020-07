Fostă campioană, prinsă în ipostaze erotice pe un site de adulți! Pozele nud sunt virale

„Mi-am pierdut sala de sport din cauza restricțiilor impuse din cauza coronavirusului. Nu am primit ajutor de la Guvern, luptele s-au anulat, așa că am rămas cu probleme financiare. Am decis să îmi fac un cont privat pe Only Fans, ca să pot câștiga banii necesari redeschiderii sălii de sport și pentru a reda copiilor mei casa în care au copilărit”, a fost explicația sportivei.

Cindy Dandois își pune fanii pe jar cu poze sexy

Cindy Dandois a renunțat la inhibiții și, prin intermediul platformei respective, a început să publice tot felul de imagini sexy și provocatoare cu ea, cu conținut erotic, pentru care fanii plătesc sume generoase.

citește și: Alexandra Stan, filmată fără sutien și lipsită total de inhibiții! Artista, surprinsă cu bustul la vedere