FOTO | Alexandra Stan nu se dezminte! A apărut pe plajă fără sutien, acoperită doar de un colăcel

Succes internațional

În decembrie 2009, Alexandra Stan a lansat primul single "Lollipop (Param Pam Pam)", având un impact asupra României în prima jumătate a anului 2010. Vara anului 2010 a fost una încărcată, lansând o nouă piesă "Show Me The Way" care este cu cover a unei piese de Peter Frampton, și având concerte în România. În septembrie 2010, Alexandra Stan a lansat cel de-al doilea single, "Mr.Saxobeat". În mai puțin de 2 luni, piesa ajunge cel mai mare hit al artistei în România, ocupând prima poziție în "Romanian Top 100" timp de 8 săptămâni consecutive, devenind și un succes internațional.

La începutul anului 2011 a intrat în Spanish Singles Chart, a debutat în top 10 al French Singles Chart precum și în Canadian Hot 100. A ajuns pe prima poziție în Italia, Danemarca, Slovacia, Ungaria și Polonia. La sfârșitul lunii mai "Mr. Saxobeat" a ajuns prima piesă românească pe poziția fruntașă în Germania de la "Dragostea din Tei". A fost numărul 1 în Austria, Germania și Elveția timp de 20 de săptămâni în total. De asemenea a fost un succes ajungând în top 5 în peste 20 de țări precum numărul 2 în Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Țările de Jos, Norvegia și Scoția, numărul 3 în Spania, Suedia și UK Singles Chart. În Noua Zeelandă ocupând poziția 4, în Billboard Brasila, poziția 6, în timp ce în Australia, Canada și Billboard Hot 100 poziția 21, 24, 25 respectiv 29. A mai ocupat prima poziție în UK Dance Chart și US Hot Dance Airplay pentru 7 săptămâni (cea mai lungă durată din anul 2010).