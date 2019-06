Foto incredibil! Are cei mai mari sâni din lume și nu se va opri până când nu va avea fiecare 20 de litri!

Martina Big este un model german și o actriță în vârstă de 31 de ani, cunoscută pentru implanturile mamare extrem de mari.

După 26 de proceduri, sânii ei naturali 32D au crescut deja la 32S - o dimensiune atât de mare încât trebuie să aibă sutienele sale personalizate.

Aceasta și-a schimbat radical culoarea pielii făcând injecții cu melanină. Martina susține că injecțiile cu melanină nu au fost preparate ca injecții de bronzare, ci ca medicamente experimentale destinate să stimuleze protecția soarelui împotriva cancerului de piele. Pielea și părul acesteia s-au întunecat atât de dramatic încât Martina a declarat că "a schimbat cursa" și a vrut să se mute în Africa.

Implanturi extensibile și sutiene personalizate

Operația complicată de cinci ore prin care a trecut de curând, a implicat înlocuirea implanturilor sale expandabile anterioare - care sunt umflate de un medic cu soluție salină printr-o supapă sub axila ei - cu modele noi, cele mai mari de acest gen din lume. De-a lungul timpului, sânii vor fi, de asemenea, umflați treptat cu o soluție din ce în ce mai mare de soluție salină până când vor ajunge la o cantitate record de 20 de litri pe fiecare parte.

Pentru a pune acest lucru în perspectivă, un implant de 800 de centimetri cubi este echivalentul unei dimensiuni sutiene DD.

"În momentul de față implanturile mele au fost umplute până la 5.400 cc fiecare parte, dar în următoarele câteva luni mă voi ridica pas cu pas până ajung la 20.000 cc - sau 20 de litri", spune Martina.

"Trebuie sa o fac treptat, deoarece trebuie sa ved cum reacționeaza corpul și pielea în timp, dar nu este periculos daca se face bine și medicul meu o controleaza perfect!".

Totul a început acum 8 ani,când Martina a renunțat la slujba pe care o avea pentru a-și împlini visul de a avea "figură extravagante pentru Barbie". La un an după aceasta au urmat mai multe intervenții chirurgicale.

"Când am început operația de sân în 2012, primul meu gol a fost de 2.000cc, și când am ajuns la acest rezultat am vrut tot mai mult", își amintește acum Martina.