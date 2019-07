"Trebuia să-i rupă mâna. Dumnezeu n-a conceput ca o femeie să bată un bărbat!" Gigi Becali o atacă din nou pe Anamaria Prodan, după pumnul dat lui Dan Alexa

Gigi Becali continuă atacurile la adresa impresarei Anamaria Prodan, după pumnul pe care aceasta i l-a dat lui Dan Alexa, chiar pe stadion, la finalul meciului Astra - Botoșani. Becali spune că e inadmisibil ca o femeie să bată un bărbat: "Trebuia s-o ia de păr, s-o tăvălească și să-i rupă mâna".

Scandalul iscat de filmarea în care Anamaria Prodan îi dă un pumn în fața antrenorului Astrei, Dan Alexa, continuă să stârnească reacții virulente. Motivațiile nu au întârziat să apară, Prodan susținând că nervii au pus-o în acest punct.

Vezi video în care Anamaria Prodan îi dă un pumn în față lui Dan Alexa

Întrebat despre scena cu pricina, Becali a acuzat dur lovitura încasată de Alexa:

"Eu n-am spus despre ea, am spus la modul general. Păi dacă suntem egali, femeile și bărbații, dacă o femeie dă un pumn… Eu nu vorbesc despre Ana că n-am de ce. Nu vreau s-o supăr. La modul general vorbesc. Cum adică, ești egală, dar dacă ești egal, și bărbatul e egal cu femeia, atunci și bărbatul poate să-i rupă capul, să-i rupă mâna, s-o tundă. Am fost întrebat: L-ați mai lua pe Alexa? Răspunsul meu a fost: Cum să mai poți să angajezi un om d-ăsta. I-a mutat capul din loc o femeie. Trebuia s-o ia de păr, s-o tăvălească și să-i rupă mâna (...) Nici măcar Dumnezeu n-a conceput vreodată ca o femeie să bată un bărbat”, a comentat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică, la un post tv.