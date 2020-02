Giulia Anghelescu pe patul de spital. Ce intervenție chirurgicală a suferit artista

Giulia Anghelescu, a luat decizia de a face o schimbare de proporții, despre care a ținut să-și anunțe și fanii de pe contul de socializare.

Giulia s-a fotografiat pe patul de spital alături de medicul ei, dar nu a dat prea multe detalii despre intervenția pe care a făcut-o.

„The best doctor and the happiest patient! (n.red. Cel mai bun doctor și cel mai fericit pacient). Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am pățit ceva și de ce sunt în spital. Răspunsul îl veți afla luni în noul meu vlog! Tot ce pot sa spun e ca sunt foarte foarte fericita și extrem de recunoscătoare”, a scris Giulia pe Instagram.