Incredibil! Imagini cu Dua Lipa din copilărie. Cum arăta vedeta în adolescență

Este renumită în întreaga lume pentru piesele ei ce au strâns rapid sute de milioane de vizualizări pe YouTube, însă puțini știu cum arăta în copilărie mult îndrăgita solistă Dua Lipa.

Artista a cochetat cu muzica de când era mică. Dacă acum este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume, înainte cântăreața făcea cover-uri la piese celebre pe care ulterior le publica în online.

La vârsta de 12 ani, Dua Lipa a început să posteze pe canalul ei de Youtube cover-uri la piese celebre. Solista apare prima oară pe Internet interpretând piesa ”No One”, de la Alicia Keys.

La scurt timp după ce a început să câștige popularitate pe rețelele de socializare, Dua Lipa a semnat un contract cu Warner Music Group, iar în anul 2015 a scos primul single "New Love" care a fost urmat de hit-urile "Be the One", "Hotter than Hell", și "Blow Your Mind".

Dua Lipa, în vârstă de 24 de ani, s-a născut în Kosovo la data de 22 august 1995, iar în 1990, când avea vârsta de 15 ani, părinții ei au hotărât să se mute cu toată familia în Londra pentru a-i putea îndeplini visul fiicei lor, acela de a deveni o cântăreață cunoscută.

Dua Lupa a atins succesul cu piesa "New Rules"

Lansată în iulie 2017, piesa "New Rules " are în prezent aproximativ 1,9 miliarde de vizualizari pe YouTube.

