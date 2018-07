Lora, dezvăluiri INCREDIBILE despre viața ei: „Fugeam de acasă”

Lora a povestit că mama ei nu a fost de acord inițial ca ea să aibă o carieră în muzică și că a trecut prin momente dificile încercând să o convingă să o susțină pe acest drum.

„Mama m-a încurajat până la o vârstă. Adică cât ne jucam de-a cântatul era OK, dar apoi, când am început liceul și urma să mă îndrept către o facultate, și de dinainte, la liceu – nu am avut voie să dau la arte”, a spus Lora.

„În clasa a noua am făcut un an la liceul de chimie alimentară din Galați și a fost îngrozitor pentru că era foarte multă chimie, fizică și matematică și creierul meu nu funcționează pe partea reală. Funcționează pe partea umană. Am avut multe discuții și multe certuri. Am avut o adolescență foarte zbuciumată. Fugeam de acasă, totul ca să o fac să înțeleagă că eu știu ce îmi doresc și că voi face bine ce fac. Dar era foarte greu să îi explici cuiva în momentul acela, când nu prea era industrie. Abia se inventa industria muzicală. Într-o zi m-a văzut direct la televizor. Aveam 21 de ani”, a adăugat ea.

