Irina Shayk, apariție uimitoare pe străzile din New York. Pantalonii mult prea scurți au întors privirile tuturor

Modelul Irina Shayk are o relaţie cu Vito Schnabel, colecţionar de artă şi fost iubit al lui Heidi Klum şi Demi Moore

Irina Shayk s-a iubit o vreme cu Bradley Cooper, căruia i-a dăruit și o fetiță. Cei doi s-au despărțit în 2019 după patru ani de relație.

Recent, Bradley a declarat că până acum, în toată această perioadă de pandemie, nu a ieșit din casă din cauza stării fragile de sănătate a mamei sale, Gloria Campano, și a învățat-o pe fiica sa să înoate în cadă.

Prima imagine cu Irina Shayk, după despărțirea de Bradley Cooper. În ce țară a fugit modelul rus, ca să scape de ochii presei

”Sunt cu fiica mea, cu mama și cu doi câini și nu am ieșit din casă. Mama va împlini 80 de ani și are și o pungă pentru colostomie, așa că nu las pe nimeni să intre în casă. Și nici nu am putut ieși din casă, pentru că dacă ia virusul s-a terminat”, a explicat el.