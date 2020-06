Ispita Bianca Pop de la Insula iubirii, mesaj șoc pentru soția lui Marian Aliuță: „Sunt o femeie perversă și foarte periculoasă”

citește și: Veste șoc! Andi de la Insula iubirii, accident crunt de mașină! A ajuns sub roțile unui TIR

„Îmi cer iertare de la soția lui, de la copiii lui, noi suntem doar prieteni. Așa fac eu cu prietenii mei. Eu sunt Bianca, sunt ispită. Nu mă interesează în ce este implicat, mă interesează cine sunt eu, munca mea, valoarea mea, nu am eu treabă cu el”, a dezvăluit Bianca Pop în emisiunea Showbiz Report.

Mai mult decât atât, bruneta a mai adăugat faptul că este o femeie singură și disponibilă, dar și…periculoasă:

„Eu sunt o femeie singură și disponibilă. Sunt foarte fericită, chiar foarte fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Dacă vreau o familie, o am de mâine. Dar nu vreau, sunt o femeie așa de nebună, perversă și periculoasă. Sunt o femeie foarte periculoasă, foarte periculoasă. Nu e un pamflet, este o realitate. Îmi cer iertare că sunt agitată, vin de la clinică pentru că am văzut aceste imagini și am clacat. Am fost moartă”, a mai explicat Bianca Pop, la Antena Stars, potrivit celor de la Spynews.