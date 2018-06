Jennifer Lopez va fi geloasă! Drake a dat cărțile pe față! Are un copil cu o fostă starletă în filme pentru adulți. Actrița este INCREDIBIL de sexy – FOTO

Rapperul canadian Drake a pus capăt mai multor luni de speculații, confirmând, în sfârșit, că are un copil cu o fostă starletă franceză în filme pentru adulți, Sophie Brussaux, cu care a fost surprins după ce s-a despărțit de Jennifer Lopez.

Artistul, în vârstă de 31 de ani, a făcut referire la copilul lui – născut în octombrie 2017 – în versurile noii sale melodii, „Emotionless”, care face parte din cel mai recent album al său, „Scorpion”, care a fost lansat miercuri.

„Nu mi-am ascuns copilul de lume. Am ascuns lumea de copilul meu. Când am câte un breaking news în viața mea nu fug să scriu pe bloguri. Singurii cu care vreau să împărtășesc astfel de vești sunt cei pe care îi pot suna”, a spus Drake.

Despre Sophie Brussaux, Drake a spus că s-au întâlnit doar de două ori.

„A trebuit să accept că nu încape îndoială. Copilul este al meu, dar m-am întâlnit doar de două ori cu mama lui”, a mai spus el, pe fondul unor acuzații ale starletei potrivit cărora el i-ar fi cerut să avorteze, învinuind-o că urmărește să câștige bani.

Melodia lui Drake face referire și la dificultatea sa de a fi un tată singur al unui copil care trăiește alături de mama lui, într-o altă țară.

„Sunt aici, pe front, încercând să mă asigur că îl voi putea vedea cândva. Îmi zdrobește spiritual. `Tată singur` - detesc să aud asta. Mi-am contestat părinții la fiecare album, iar acum îmi este rușine să le spun că sunt un `co-părinte`. Mi-am promis întotdeauna să am o familie unită. Am vrut să fiu diferit, pentru că am trecut prin așa ceva”, arată versurile melodiile.

Brussaux și Drake au fost surprinși împreună în ianuarie 2017, după ce artistul s-a despărțit de Jennifer Lopez.