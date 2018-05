Jet Li este de nerecunoscut, la cei 55 de ani. Imaginea care îi îngrijorează pe fanii din întreaga lume. Nimic nu mai amintește de maestrul de arte marţiale de altădată

Fanii sunt îngrijorați pentru Jet Li, după ce mai multe imagini, realizate în timpul vizitei actorului la un templu din Tibet, au apărut în sfera publică. Actorul a apărut îmbătrânit şi slăbit de boală.

Jet Li, în vârstă de 55 de ani, este de nerecunoscut. Ras în cap şi cu faţa plină de riduri, pare că nimic din aspectul său nu mai amintește de expertul în arte marțiale de altădată.

Actorul a fost diagnosticat, în 2010, cu hipertiroidism, o afecţiune care modifică metabolismul şi ritmul cardiac, inima lui ajungând până la 130 de pulsaţii pe minut, în repaos. De asemena, din cauza bolii sale, nu mai poate face sport.

Actorul este foarte popular în ţara sa pentru filmele cu arte marţiale din anii 80 şi 90 precum ‘Shaolin Temple’ şi seria “Once Upon a Time in China”.

Născut pe 26 aprilie 1963, Jet Li este maestru chinez de arte marţiale, actor, regizor şi producător de film, campion de wushu (denumirea generală dată artelor marţiale chinezeşti, n.r.), născut în Beijing, China, devenit ulterior cetăţean al Republicii Singapore. S-a antrenat cu maestrul Wu Bin, iar la vârsta de 17 ani şi-a trecut deja în palmares primul premiu la o competiţie naţională de wushu.

Şi-a făcut debutul actoricesc în 1982, în filmul ”Templul lui Shaolin”. Acela a fost primul rol din multele care au urmat, în aceeaşi notă şi care l-au făcut celebru - cel mai notabil exemplu fiind serialul ”Once Upon A Time In China”. Primul rol într-un film de la Hollywood a venit odată cu ”Armă Mortală 4” (1998), iar primul rol principal într-un film hollywoodian a fost cel din ”Romeo Must Die” (2000).

A jucat alături de Jackie Chan, în ”The Forbidden Kingdom” (2008) şi, recent, în ”Eroi de Sacrificiu”, alături de Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis şi Arnold Schwarzenegger, în această producţie cinematografică regizată de Sylvester Stallone.