INCREDIBIL! Unul dintre „prădătorii sexuali” de la Hollywood este de neoprit! Ce își permite să facă

Actorul Kevin Spacey, care se numără între personalitățile de la Hollywood implicate în scandaluri sexuale, va reveni pe marele ecran cel puțin încă o dată, în ciuda acuzațiilor de comportament sexual nepotrivit ce au fost lansate la adresa lui.

Recompensat cu două premii Oscar, Spacey, care a fost concediat din serialul „House of Cards", produs de Netflix, ca urmare a învinuirilor care i-au fost aduse, va apărea în „Billionaire Boys Club", potrivit site-ului standard.co.uk, citat de News.ro.

Recentul trailer al filmului care va fi lansat luna viitoare, ce a fost filmat în urmă cu mai bine de doi ani, confirmă că Spacey şi-a păstrat rolul.

În noul film, din a cărui distribuție mai fac parte Ansel Elgort, Emma Roberts şi Suki Waterhouse, Spacey îl interpretează pe Ron Levin, un artist condamnat la închisoare pentru schema Ponzi din anii 1980, la Los Angeles.

Anul trecut, actorul Anthony Rapp l-a acuzat pe Spacey de hărţuire sexuală. Într-un comunicat publicat după acuzaţii, Spacey a recunoscut public că este homosexual şi a pretins că nu îşi mai aminteşte incidentul, care s-ar fi petrecut în 1986 pe când avea 26 de ani, iar Rapp avea 14 ani.

În urma acuzaţiilor împotriva lui Spacey, Netflix a decis să-l concedieze din ultimul sezon al serialului „House of Cards", iar regizorul Ridley Scott l-a eliminat din „All The Money In The World", la care terminase deja filmările. Christopher Plummer l-a înlocuit, cu câteva săptămâni înainte ca filmul să ruleze în săli.

Un caz de agresiune sexuală de care actorul Kevin Spacey s-ar fi făcut vinovat în anul 1992 a intrat în atenţia procurorilor din Los Angeles. Departamentul şerifului din Los Angeles a declarat că în presupusul incident din 1992 a fost implicat un bărbat adult.

Născut pe 26 iulie 1959, americanul Kevin Spacey este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. El a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi „American Beauty” (1999). El a mai apărut în filme ca „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”, iar din 2013, a interpretat rolul principal în serialul „House of Cards”.