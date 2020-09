Kim Kardashian a „detonat” Instagram-ul în cel mai provocator costum de baie! Cum s-a fotografiat vedeta | Foto

Kim Kardashian încântă privirile tuturor și face senzație pe Instagram. Imaginile fierbinți cu vedeta, în cel mai sexy costum de baie, stârnec imaginația bărbaților.

În ultima sa postare de pe Instagram, Kim își evidețiază trupul perfect, acoperit de un bronz ciocolatiu. Costumul de baie ales este format din două piese. Cu toate acestea, materialul se mulează excelent pe formele voluptoase ale vedetei, spre încântarea bărbaților care nu pot să nu admire frumusețea actriței.

Imaginile cu Kim Kardashian în bikini, pe care actrița le-a postat pe pagina de Instagram au făcut înconjurul lumii, fiind apreciate de peste două milioane de oameni și comentate de aproximativ zece mii de fani.

Imaginile cu Kim în costum de baie au fost cu atât mai apreciate cu cât artista are un trup de invidiat la cei 40 de ani. Mai mult, Kardashian are și patru copii, North (6 ani) - fată, Saint (4 ani) - băiat, Chicago (2 ani) - fată, Psalm (un an) - băiat, cu rapperul Kanye West.