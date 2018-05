Ținuta extravagantă a Serenei Williams la Roland Garros, DESFIINȚATĂ de Pliskova: Mai bine ar juca dezbrăcată

Ținuta extravagantă tip „catsuit” pe care a purtat-o Serena Williams la Roland Garros în meciul cu Kristyna Pliskova a fost criticată de sportiva cehă, care a spus că jucătoarea de tenis americană ar trebui să respecte regulile ori să i se permită să intre pe teren nud.

„Nu a fost potrivită (ținuta Serenei Williams, n.r.). M-am întrebat chiar dacă această alegere a ei nu a fost în afara regulamentului. Nici nu știu ce purta. Ceva din neopren?... Însă, ar trebui să respecte regulile. Altfel, lăsați-o să joace dezbrăcată”, a scris Kristyna Pliskova pe platforma de socializare Twitter.

De cealaltă parte, Serena Williams a declarat că s-a simţit ca o prinţesă războinică, după ce a evoluat în „catsuit" la meciul cu sportiva cehă Kristyna Pliskova, din primul tur la Roland Garros.

„M-am simţit ca o prinţesă războinică. Trăiesc o viaţă de poveste. Mereu mi-am dorit să fiu o supereroină. Dar acest costum are şi o altă funcţionalitate. Am avut probleme cu cheagurile de sânge în ultimele 12 luni. Am purtat des pantaloni la meciuri, pentru că acest lucru îmi permite o mai bună circulaţie sangvină", a declarat Serena Williams.

Îmbrăcată într-un „catsuit" Nike, tip de vestimentaţie pe care l-a mai folosit în trecut, Williams a învins-o, marți, cu scorul 7-6 (4), 6-4, pe sportiva cehă Kristyna Pliskova, locul 70 WTA, într-o oră şi 45 de minute.

După victorie, Serena Williams a declarat că îmbrăcămintea ei a fost declaraţie pentru toate mamele care ştiu prin ce a trecut ea. Serena nu este cap de serie la Roland Garros după ce şi-a pierdut toate punctele acumulate în pauză de maternitate.

„Victoria asta e pentru toate mamele care au fost gravide şi care au fost nevoie să revină în mijlocul acţiunii. Asta reprezintă acest costum. Nu poţi să baţi un costum de pisică, nu?", a spus Serena imediat după meci.

Fostul lider WTA nu a mai jucat la un Grand Slam din ianuarie 2017, când a cucerit trofeul la Australian Open. Ea a venit la Paris fără să evolueze pe zgură anterior, în acest an.

Fără a arăta forma din trecut, Serena Williams, triplă câştigătoare la RG, în 2002, 2013 şi 2015, s-a impus cu ceva probleme în faţa Kristynei Pliskova.

În faza următoare, Williams va avea, cel puţin teoretic, un meci mult mai dificil, cu australianca Ahleigh Barty, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 17.

Serena Williams este pe partea de tablou a Simonei Halep, locul I WTA, pe care o poate întâlni în semifinale.