La 40 de ani, Claudia Pătrășcanu e la fel de sexy ca în perioada Exotic. Pictorial spectaculos în plin proces de divorț

Spre sfârșit de vara,m am gândit sa fac un super pictorial by @meelloollooo ❤️ @cochilia Se spune ca viața unei femei nu se sfârșește la 40 ani, ci abia începe!😃 Dacă înainte mi se spunea ca.... eee ai 40 ani,nu mai faci nimic!Eventual,trebuia sa mi văd viața sfârșită doar ptr ca urma aceasta vârsta?!😀Ei bine, viața abia acum începe cu adevărat! Ma simt împlinita,liniștita și plină de viața!💋🌹 Dragile mele,priviți viața cu încredere in voi,la orice vârsta!🌹🌹🌹

