Lidia Buble, filmată în cadă! Artista a renunțat la inhibiții și i-a bucurat pe fani cu imagini îndrăznețe

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate și urmărite artiste din România, aceasta având mai bine de un milion de fani doar pe pagina sa oficială de Instagram.

Recent, cântăreața a făcut un Story chiar în timp ce se răsfăța în cadă. Ulterior, artista a dezvăluit că a petrecut mai bine de trei ore și jumătate în baie, depășind astfel un record personal. Totodată, Lidia Buble a fost și momentul în care a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa.

„Doamne ferește, astăzi cred că am bătut recordul. Nu vreți să știți cât am stat în cadă. Niciodată nu cred că am stat atât, am stat trei ore și jumătate în cadă! Nu vreți să știți cum am pielea! De fapt, eu cred că acum profit cumva de toată perioada asta, fiindcă eram unsprezece copii, atunci când eram mică.