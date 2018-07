Liviu Vîrciu, decizie radicală după ce a redevenit burlac! Ce vrea să facă e incredibil: ”Am dat cu banii în stânga și-n dreapta, dar nu vreau ca...”

Liviu Vârciu vrea să cumpere nu unul, ci două apartamente. Și nu pentru el, ci pentru. fiicele sale. Cât costă locuințele în care Vârciu vrea ca fetele lui să-și clădească un viitor, dar și de unde are vedeta atâțea bani. vedeți chiar acum.

”Eu am făcut o mare greșeală. Am dat cu banii în stânga și-n dreapta, am stat doar în chirie. Nu vreau ca fetele mele să treacă prin ce am trecut eu. Apartamentul va fi pe numele meu, evident, nu iau apartamentul pe numele fetelor ca să nu se bage mamele.”, a mărturisit el la Acces Direct.

Liviu Vârciu, planuri importante pentru fiicele sale: ”Nu vreau ca fetele mele să treacă prin ce am trecut eu”

Ba mai mult, el a făcut o altă mărturisire: ”La 60 de ani vreau să-mi vând casa și să-mi iau o barcă. Vreau să-i fac și mamei mele o casă.”, a mai spus el.