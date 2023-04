Loredana Chivu, bătută de viitorul soț. Vedeta a cerut ordin de restricție împotriva lui: „Eu, femeie operată, am fost bătută”

Loredana Chivu părea că trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de cel care avea să-i devină soț. Vedeta anunțase anul acesta cu mare fast că a fost cerută de soție cu un inel care valora aproape 90.000 de euro. Fotogrfaiile postate în mediul online îi arăta pe cei doi ca fiind tot timpul îndrăgostiți, însă adevărul, se pare că era cu totul altul.

Când a început calvarul pentru Loredana Chivu: „Am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată”

Loredana Chivu a povestit că a trecut prin clipe de calvar alături de iubitul afacerist și a ajuns să accepte să fie soția lui din cauza amenințărilor cu moartea.

Vedeta a spus că a trecut printr-un adevărat calvar anul trecut când se afla în Columbia pentru o operație de mărire a feselor și s-a certat cumplit cu iubitul.

Loredana Chivu s-a despărțit de iubit. Mesajul prin care a anunțat despărțirea: „Nu din întâmplare”

„Din luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo am fost plecată pentru o operație de reconstrucție a feselor, o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile. Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută. De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam. El s-a întors în România, eu am rămas acolo, pentru că mi-a spart siliconul pe partea dreaptă. Am făcut mai multe operații, s-a prelungit șederea mea”, a povestit Loredana Chivu, potrivit CanCan.

Loredana Chivu a acceptat cererea în căsătorie de frică: „nu ai cum să treci de la o bătaie la o cerere în căsătorie”

În continuare, Loredana a mai povestit că imediat cum s-a întors din Columbia, s-a revăzut cu Dani Leș și l-a scurt timp s-a petrecut și cererea în căsătorie cu mare fast. Cu toate că a acceptat, de rușine că erau mulți oameni de față, ea spune că nu se putea conviețui în niciun fel cu el. Ba mai mult, deși el avea afaceri la Arad, el s-a mutat în București pentru a exercita mai mult control asupra ei.

„Noi ne-am văzut prima dată când a fost presupusa cerere în căsătorie. Nu mă așteptam la acea cerere, nu mi s-a părut corectă, am acceptat-o pentru că erau oameni de față. Dar i-am spus că nu consider că suntem logodiți, pentru că nu ai cum să treci de la o bătaie la o cerere în căsătorie. El a spus că o să-mi dovedească faptul că e un om cu intenții bune, ceea ce nu s-a întâmplat. Bineînțeles că nu ne-am înțeles, pentru că, din momentul în care m-a bătut, pentru că el a crezut și a simțit că are un control total asupra mea, dar de atunci, eu am aflat anumite lucruri. Nu s-a mai putut conviețui, pentru că eram deja maltratată. Dar, de fiecare dată când încercam să pun capăt relației, eram amenințată chiar cu moartea.

El s-a mutat în complexul în care stăteam eu. Se mutase acolo de trei săptămâni, în condițiile în care afacerile nu au nicio legătură cu Bucureștiul, sunt la Arad. M-a urmărit constant, m-a terorizat psihic, n-am putut să ies din casă, mă urmărea la salonul la care merg, mi-a transmis prin terțe persoane că mă omoară, chiar mie mi-a zis că mă omoară. Mi-a spus că, dacă nu mă mărit cu el, mă omoară. Adică, ori cu el, ori moartă!”, a mai povestit.

Loredana Chivu a obținut ordin de restricție împotriva iubitului agresiv, dar se teme în continuare pentru viața sa: „Orice rău mi se întâmplă din momentul acesta este de la Dani Leș”

Loredana Chivu a mai povestit că a reușit să obțină ordin de restricție, dar cu toate acestea, nu se simte pe deplin protejată.

Loredana Chivu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit blondina și cum se simte acum

„Pot să spun, însă, că teroarea psihică este cea mai rea din lumea asta. Am fost privată de libertate și, în continuare, mă tem pentru viața mea. Oriunde aș fi mers, eram urmărită. Mi-a dat și interdicție la anumite cluburi… Eu nu am mai fost la un restaurant de mult timp. Nici nu mai știu. De anul trecut! M-a urmărit inclusiv în parcarea subterană, inclusiv la blocul unde locuiesc, peste tot. Mă tem pentru viața mea!

Așa am ajuns la Poliție! Pentru siguranța mea. Și trebuia s-o fac din timp. De când am simțit că nu mai sunt în siguranță. Iar în momentul de față, pot să spun, cu mâna pe inimă, că mă tem pentru viața mea. Iar astăzi am obținut, împreună cu avocata mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o în cale, ordinul de restricție. Nu are voie să se apropie de mine, nu are voie să ia legătura cu mine…Sunt mai multe interdicții. Ordinul a intrat în vigoare de la ora 20.00.

Vreau să precizez că orice rău mi se întâmplă din momentul acesta este de la Dani Leș! Nu am dușmani și probleme cu nimeni! Doar el e singurul care îmi dorește moartea! Indiferent dacă o face el sau altcineva, vine din direcția lui! Vreau să se știe asta!”, a încheiat Loredana Chivu.

