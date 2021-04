Loredana Chivu cere daune de 300 de mii de euro. O opreație estetică nereușită a adus-o pe patul de spital

Loredana Chivu este o figură extrem cunoscută în showbiz-ul românesc după ce a fost asistentă de televiziune, dar mai ales pentru viața luxoasă pe care o are. În prezent, Loredana Chivu trece prin momente cumplite, aceasta suferă enorm din cauza unei intervenții estetice nereușite.

Diva este victima unei clinici de înfrumusețare la care avea un contract de imagine. În urma acstui contract ea a beneficiat de o intervenție la nivelul corpului, dar conform contractului de imagine a pimit și o sumă de bani.

A împușcat doi iepuri dintr-o lovitură, s-a ales cu o sumă frumușică de bani, dar și cu intervenții estetice diverse. Lucurile nu au mers ca la carte, iar în urma intervenției a ajuns la urgență. Nici în ziua de astăzi nu s-a recuperat.

Loredana a dat clinica respectivă în judecat, dar și pe cei care se ocupă de ea. Vedeta cere daune morale în valoare de 300.000 de euro, dar și daune materiale în valoarea de 40.000 de lei.

Contactată de echipa Antena Stars, aceasta nu a dat pre amulte detalii în legătură cu situația ei. În schimb, aceasta a pus accent pe faptul că lucrurile sunt extrem de grave și că își caută dreptate în instanță.

Cu ce probleme se confruntă Loredana Chivu după ce era să moară pe masa de operație: "Am făcut septicemie!"

Loredana Chivu mărturisea cu ochii în lacrimi în luna ianuarie a acestui an prin ce trece după ce a fost pe cale să-și piardă viața pe masa de operație.

Pare că nu duce lipsă de nimic, iar destinațiile exclusiviste sunt etalonul vedetei, însă în spatele vieții perfecte, Loredana Chivu ascunde o traumă profundă legată de o problemă de sănătate care îi macină viața pe zi ce trece: "Aceasta este o parte a vieții mele pe care nu am vrut să o arăt. Am vrut să nu se vadă că îmi este rău!", mărturisește fosta asistentă tv într-un interviu acordat la Antena Stars.

Loredana Chivu trece prin momente cumplite de mai bine de nouă luni de zile. Viața sa atârnă în mâinile medicilor.

Lucurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Loredana Chivu, care în urmă cu două luni, potrivit spuselor sale, era să-și piardă viața pe masa de operație: "Este o problemă de sănătate foarte gravă. S-a ajuns foarte departe! S-a ajuns în punctul în care în momentul de față nu am o soluție, atât de grav este!".

Problemele s-au agravat, iar Loredana a trecut printr-un moment de cotitură în viața sa, chiar dacă nu a lăsat să se cunoască acest lucru: "Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", spune Loredana cu lacrimi în ochi.