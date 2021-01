Loredana Chivu, găsită inconștientă de medici. Cu ce probleme de sănătate se confruntă fosta asistentă TV și care este starea ei

În ultima perioadă, Loredana Chivu a fost pe buzele tuturor, însă veștile pe care le aduce nu sunt unele bune. Aceasta a mărturisit recente că se confruntă cu grave probleme de sănătate, iar în urmă cu două luni era să își piardă viața pe masa de operații.

Deși duce o viața luxoasă și își poate permite orice, se pare că problemele de sănătate nu au evitat-o pe frumoasa asistentă TV, care începe să se simtă din ce în ce mai rău pe zi ce trece.

Recent, Loredana Chivu a chemat o ambulanță, însă până au ajuns medicii, vedeta a leșinat și a fost găsită inconștientă în casă. Aceasta a spus că s-a confruntat cu o criză de rinichi, iar durerile nu îi mai dădeau pace încă de dimineață.

”Astăzi când m-am trezit, am avut dureri foarte puternice în partea abdomenului, extrem de puternice. Am stat așa timp de 4 ore, după care familia mea a hotărât să cheme salvarea pentru că nu eram prea conștientă. Până să vină salvarea, pentru că a durat ceva timp, undeva la 50 de minute, din ce știu de la apropiații mei, am fost cumva într-o stare de inconștiență. M-am trezit în momentul în care cei doi medici de la ambulanță au intrat la mine în casă și m-au întrebat ce am. Am descoperit că am probleme cu rinichiul, pe partea dreaptă. Mi-au pus perfuzii și m-au stabilizat pe moment.”, a declarat Loredana Chivu într-un interviu pentru Showbiz Report, de la Antena Stars.