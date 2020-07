Loredana Chivu trece prin momente grele! Blonda primește îngrijiri medicale: „Este destul de grav”

citește și: Loredana Chivu a renunțat la sutien și s-a pozat goală! Blonda a pus internetul pe jar: „Ce suflet mare ai”

Vedeta și-a motivat absența de pe conturile de socializare în ultima perioadă prin câteva filmulețe în care le-a povestiti fanilor că se aștepta să își revină destul de rapid, însă se pare că lucrurile sunt mai grave decât ar fi crezut ea.

„Eu am cearcăne pentru că încă stau în recuperare de la operația pentru lipo (n.r liposucție). Credeam că o să stau mai puțin, dar se pare că este destul de grav. Dar abia aștept să vă arăt rezultatele, abia aștept să le văd și eu. Dacă am lipsit de pe story am lipsit din această cauză pentru că nu m-am simțit tocmai cel mai bine, dar o să mă simt”, a spus Loredana Chivu pe InstaStory, potrivit celor de la Spynews.