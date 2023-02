Mădălin Crețan a făcut un „muzeu” în memoria lui NOSFE pentru a-i păstra vie amintirea. Detaliile împărtășite cu lacrimi în ochi

Mădălin Crețan trece printr-o durere de neimaginat și în fiecare zi încearcă să fie mai puternică pentru ea, dar și pentru fetița lor, deși dorul se adâncește. Pentru a-i păstra amintirea proaspătă, Mădălina Crețan a ales să ofere o altă valoare lucrurilor folosite cândva de regretatul NOSFE.

Mădălina Crețan a ales să facă un altar din lucrurile care i-au aparținut lui NOSFE: „I-am făcut un fel de muzeu”

În cadrul interviului pentru Antena Stars, Mădălina Crețan a fost întrebată ce a făcut cu lucrurile care i-au rămas de la NOSFE. Iată cum sună răspunsul emoționant pe care aceasta l-a oferit:

„90% din lucruri sunt încă acasă la locul lor, ba chiar i-am făcut un fel de muzeu, într-o vitrină de sticlă, în dormitorul nostru, în care am pus ce am considerat eu cumva că îi este caracteristic. Hainele sunt, nu am dat. Cred că am dat două-trei perechi de încălțări.”, a mărturisit Mădălina Crețan.

Soția regretatului rapper a fost întrebată cum reușește să trăiască cu lucrurile care îi amintesc că NOSFE nu mai este, dar și cu ideea că trebuie să îi vadă chipul doar în poze.

Cu lacrimi în ochi, Mădălina Crețan susține că tot ce simte este dor, însă, mărturisește că este ceva normal ca acele poze să existe, întrucât și înainte să moară, ea ținea pe noptiera din dormitor o fotografie cu soțul ei. Diferența este că, acum, imaginea a rămas singura sursă de comunicare cu el:

„Nu cred că aș putea să nu le văd. Este un mix de sentimente, vine la pachet cu dor. Am, spre exemplu, pe noptiera mea de la pat o poză cu el pe care o aveam și înainte, pentru că e un lucru pe care chiar mi-aș dori să îl menționez. Eu nu mi-am manifestat dragostea față de el doar după ce l-am pierdut, a fost un lucru pe care l-am arătat întotdeauna, iar poza aia este acolo și de fiecare dată când mă pun în pat și mă culc, îi zic <<te iubesc>> sau <<somn ușor mie, că tu nu știu dacă mai dormi sau dacă mai există somn acolo unde ești tu.>> Vorbesc cu el în gând.”, a mai povestit Mădălina Crețan.

Mădălina Crețan susține că NOSFE este prezent prin semnele pe care le primește de la el: „Am descoperit în telefon la el”

Mădălina Crețan a fost întrebată care a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit după moartea lui NOSFE, dar prin care a simțit că el a fost alături de ea și a ghidat-o. Aceasta a oferit următorul răspuns:

„Cel mai greu moment a fost de ziua Irisucăi, când ea s-a îmbolnăvit și a coincis cu perioada în care tatăl lui a fost la noi în vizită și am simțit că parcă el a programat ca să fie cu noi în perioada aia, pentru că nu știu sigur cum am fi reușit să gestionăm, la urgențe, la 1 noaptea. Atunci am simțit că a aranjat el într-un fel lucrurile.”, a mărturisit aceasta.

În plus, Mădălina Crețan susține că NOSFE a lăsat special în telefon o listă cu lucruri pe care el le mai avea de făcut, dar nu a mai reușit, astfel încât lor să le fie mai ușor să le ducă la bun sfârșit:

„Apropo de semnele de la el, am descoperit în telefon la el, cu liniuță tot, ceea ce plănuia să se întâmple la lansare și practic noi am luat de acolo tot și ne focusăm să îndeplinim tot ceea ce își dorea el. A lăsat așa totul pregătit cumva.”, a mai mărturisit soția regretatului rapper.

Întrebată dacă crede că NOSFE a presimțit că s-ar putea întâmpla ceva rău cu el înainte să moară, Mădălina Crețan povestește că nu a arătat o secundă că ar putea fi vorba despre așa ceva. În schimb, ea își aduce aminte că în noaptea concertului ar fi făcut pană la mașină:

„Nu mi-a spus absolut nimic, nu dădea de înțeles în niciun fel, pentru că a fost un om extraordinar de pozitiv și de energic. În schimb, eu cred că el, în adâncul sufletului, a simțit ceva, pentru că se spune că oamenii simt, dar cred că a ales, dacă a simțit, să ignore sau să nu se gândească. Fix în seara care s-a întâmplat, nu știu dacă am mai spus, mașina cu care trebuia să plecăm la concert a făcut pană.”, au fost o parte din detaliile pe care Mădălina Crețan le-a oferit în cadrul interviului exclusiv pentru Antena Stars.

