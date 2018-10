Mădălina Ghenea intervine în scandalul în care e implicat Ronaldo, care e acuzat de viol: ”E un adevărat...”

Mădălina Ghenea a intervenit în scandalul în care este implicat Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol de Kathryn Mayorga, o femeie de 34 de ani care susține că fapta odioasă a avut loc în urmă cu ani de zile, în 2009, într-o cameră de hotel din Las Vegas.

Conform presei internațional, supermodelul i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo şi l-a catalogat drept un “om de mare caracter, un familist convins”, dar că “este incredibil ce am citit”

Cristiano Ronaldo și Mădălina Ghenea au colaborat în urmă cu câțiva ani, când fotbalistul a ales-o să promovezi alături de el un parfum: "Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclamă pentru un parfum cu el şi am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins.

Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist", a declarat românca în presa italiană.

Scandalul în care este implicat Ronaldo ia amploare, întrucât avocatul lui Mayorga a dezvăluit că a mai găsit o altă victimă a lui Ronaldo, pe care Cristiano ar fi forţat-o să întreţină relaţii sexuale în Londra, în 2009, apoi a vorbit despre existenţa altor două fete care au trecut prin această situaţie.