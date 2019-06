Madonna, nemulţumită de articolul apărut în NY Times: M-am simţit violată

Madonna s-a arătat nemulţumită de articolul scris de Vanessa Grigoriadis şi apărut miercuri în revista New York Times, care a cuprins numeroase declaraţii ale vedetei.

Cântăreaţa, care spune despre sine că este „o femeie independentă puternică”, susţine că „jurnalista care a scris articolul a petrecut zile şi ore şi luni cu mine şi a fost invitată într-o lume pe care mulţi nu apucă să o vadă, dar a ales să se concentreze pe chestiuni triviale şi superficiale, precum materialul din care sunt făcute perdelele mele şi nesfârşite comentarii despre vârsta mea, care nu ar fi fost menţionată dacă eram bărbat!”.

„Îmi pare rău că am petrecut 5 minute cu ea. M-am simţit violată”, a scris Madonna pe Instagram. „Şi, da, am dreptul să folosesc această analogie, având în vedere că am fost violată la vârsta de 19 ani”.

Artista în vârstă de 60 de ani a încheiat: „Încă o dovadă că venerabilul N.Y.T. este unul dintre părinţii fondatori ai patriarhatului. Şi spun: moarte patriarhatului care se ţese în structura societăţii. Nu mă voi opri vreodată să îl anihilez”.

Grigoriadis a punctat în articolul ei, legat de comparaţia făcută de artistă şi în discuţia purtată: „Nu am simţit că e corect să explic că femeile din ziua de astăzi încearcă să nu folosească acest cuvânt în mod metaforic”.

În acelaşi material, Madonna a vorbit despre fostul producător de film Harvey Weinstein care a avut un comportament nepotrivit faţă de ea, în anii 1990, dar şi despre Donald Trump, despre care a spus că are un comportament „tipic de mascul alfa”.

