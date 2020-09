Mariah Carey, dezvăluiri incredibile despre copilăria sa dramatică: "A încercat să mă vândă unui proxenet când aveam 12 ani!"

Ea i-a spus lui Oprah: „Am crescut cu experiența de a trăi împreună cu un tată negru și o mamă albă împreună, ca familie, iar eu trăiam, în cea mai mare parte, cu mama mea, lucru pe care ei îl vedeau mai ușor, dar în realitate nu a fost.”

Ea a adăugat că frații ei „au crezut întotdeauna că [viața] ei este ușoară” și „au căutat mereu ... o schemă rapidă de îmbogățire.”

În cartea ei, Carey notează că unul dintre obiectivele sale era „să emancipez în cele din urmă acea fetiță speriată din mine”, adăugând: „ Este timpul să-i dau o voce, să o las să-și spună povestea exact așa cum a trăit-o ea.”

The Meaning of Mariah Carey va fi lansat pe 29 septembrie, în timp ce urmează să lanseze un nou album intitulat The Rarities pe 2 octombrie.