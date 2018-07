Mihaela Borcea, primele reacții după ce fostul ei soț a fost eliberat din închisoare: ”Am fost o luptătoare și o învingătoare, dar am clacat!”

Mihaela Borcea, fosta soție a lui Cristi, a reacționat pe rețelele de socializare la scurt timp după ce acesta a fost eliberat din închisoare.

La câteva ore după ce Cristi Borcea a fost eliberat din închisoare, Mihaela a făcut public un mesaj în care a vorbit despre proiectele pe care le-a desfășurat în ultimii trei ani.

”Dragii mei, am hotărât să împărtășesc cu voi câteva amintiri pe care le-am trăit în ultimii ani, încercând să mențin un echilibru între viața de familie și cea de femeie de afaceri. Au fost ani grei, consumaţi în proiecte ample,obositoare, care m-au făcut să îmi neglijez din plin sănătatea, ba mai mult, să adaug problemelor de atunci altele noi. Nu doresc să mă plâng întrucât nu îmi stă în fire, ci am satisfacția muncii mele și a eforturilor făcute. Astfel, nu vreau să fiu modestă așa cum v-am obișnuit, fiindcă știu că dintotdeauna am fost o luptătoare și o învingătoare,chiar dacă uneori, datorită epuizării fizice și psihice, am clacat. Cu toate acestea, cu ajutorul unor oameni minunați care m-au susținut necondiționat și care au făcut parte din aceste proiecte, cărora le mulțumesc din tot sufletul, atât EU cât și EI am avut câte ceva de învățat din fiecare experiență acumulată!! De acum, nu ne va rămâne decât să ne bucurăm din plin de toate aceste proiecte duse la bun sfârșit. In încheiere, dragii mei, aveți grijă de voi: cel mai de preț dar este sănătatea noastră!”, a scris ea pe contul personal de socializare.

Magistraţii Tribunalului Ilfov au dispus, luni, eliberarera condiţionată a fostului acţionar al Dinamo Cristian Borcea. Magistraţii au admis contestaţia acestuia la sentinţa din luna mai a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti care a respins cererea.