Mihai Trăistariu, declarații neașteptate: ”Vara asta am dat lovitura cu cele șapte locuințe închiriate!” Câți bani a câștigat

Chiar dacă pandemia i-a anulat multe dintre concerte, Mihai Trăistariu nu se poate plânge de bani. Acesta a câștigat sume impresionante din închirierea unor locuințe pe care le deține la malul mării.

Mihai Trăistariu s-a "transformat" în femeie, iar fanii l-au taxat imediat: "Oglinda din spate"

”Anul trecut am făcut schimb cu un teren, aveam unul la malul mării şi am schimbat acest teren după ce m-a sunat un dezvoltator de blocuri şi mi-a zis: Nu vrei să-mi dai mie terenul şi să-ţi dau şapte apartamente? Şi uite aşa m-am procopsit cu un apartament cu două camere şi şase garsoniere. Toate-s la malul mării în Mamaia Nord, şi vara asta e primul an când le-am dat spre închiriere. Preţurile au variat între 200 şi 350 de lei pe noapte. Sunt foarte încântat, mai ales că m-a salvat în perioada asta de pandemie când concertele au fost reduse.”, a mărturisit Mihai Trăistariu, potrivit Click.ro.

Mihai Trăistariu a dat marea lovitură! Din ce câștigă acum sume uriașe de bani