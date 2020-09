Miley Cyrus, adevărul despre divorțul de Liam Hemsworth: ”A fost foarte dureros, dar nu ne mai iubeam!”

Actriţa şi cântăreaţa Selena Gomez a dezvăluit că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară

„Nu am nevoie de un bărbat sau de o femeie care să aibă grijă de mine. Pot să am singură grijă de mine pentru că am bani, am toate lucrurile de care aș avea nevoie”, a adăugat artista.

Cum s-au cunoscut Miley Cyrus și Liam Hemsworth

Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The Last Song în anul 2009. Un an mai târziu deja formau un cuplu. Miley și Liam și-au anunțat logodna în 2012, când Miley avea doar 19 ani, însă la un an distanță s-au despărțit. În 2016 s-au împăcat, iar atunci Miley a fost fotografiată purtând din nou inelul. În decembrie 2018 cei doi s-au căsătorit, însă în vara anului 2019 au anunțat că divorțează.