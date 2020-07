Nicoleta Dragne, fosta ispită de la "Insula Iubirii", hărțuită de un bărbat chiar înainte să devină mamă! ”Nici nu știu de unde să încep”

Chiar dacă nu știe exact unde se va ajunge cu plângerea ei, fosta ispită este hotărâtă să nu lase lucrurile așa, pentru că nimeni nu ar trebui să poată să terorizeze și să jignească pe cineva.

„Chiar dacă persoanele care fac acest lucru poate au impresia că nu fac nimic, dar să dai mesaje în fiecare zi cuiva: «Curvo!» / «Ești o curvă!» / «Ești o nu știu ce». Să dai mesaje membrilor familiei persoanei respective, prietenilor… (…). Să îți terorizeze părinții. Este clar că nu vorbim despre niște oameni normali la cap. Iar acești oameni nu au ce să caute printre noi; trebuiesc duși fie la bălăceanca, la tratamente, fie la răcorică”, a spus Nicoleta, online.

La câteva ore de la această postare, Nicoleta Dragne a publicat o înregistrare în care a atras atenția asupra unui subiect delicat în zilele noastre: hărțuirea femeilor.

“(..). Și, al doilea… am fost supărată, pentru că atunci când am aflat că sunt însărcinată, am vrut să împărtășesc cu voi și nu am putut. Cu voi, toți! Cu toți care mă urmăriți; am împărtășit doar așa, cu o parte. Mi-a părut rău, nu m-aș fi gândit că o să-mi pară rău. Dar, am fost pusă în situația respectivă și mi-a părut rău că nu am putut să mă bucur alături de mai multe persoane. Dar na, bine că s-au rezolvat lucrurile și, de acum, vom fi din nou împreună.

(…). Sunt puțin șocată, eu mă refeream la altfel de hărțuire, dar, se pare că se poate și mai rău, din păcate. E păcat că nu se iau măsuri, eu sper să se întâmple ceva și chiar să se schimbe ceva în țara asta. Să nu mai existe terchea-berchea d-ăștia care se dau medici, să nu mai existe bărbați care urmăresc fetițe de 14 ani pe stradă și trag de ele să le violeze (…). Să nu mai existe oameni care să te amenințe”, a declarat fosta ispită de la “Temptation Island – Insula Iubirii”.

Fosta ispită are probleme cu sarcina

Tot în aceeași serie de clipuri, Nicoleta a dezvăluit și că nu a avut o sarcină ușoară, încă un motiv pentru care coșmarul pe care îl trăiește este și mai dificil pentru ea.

“Mi s-a întâmplat și-n afară, și aici. Afară, am mers, am făcut o reclamație la poliție, am mers la adresa individului, l-au arestat și aia a fost. Puțin la zdup, la răcorică, să se liniștească puțin. În România, momentan, am apucat să fac doar plângerea la poliție, nu știu ce va urma, vom vedea. Dar lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că nu are nimeni dreptul să te jignească, nu are nimeni dreptul să te terorizeze. Chiar dacă persoanele care fac acest lucru poate au impresia că nu fac nimic, dar să dai mesaje în fiecare zi cuiva: «Curvo!» / «Ești o curvă!» / «Ești o nu știu ce». Să dai mesaje membrilor familiei persoanei respective, prietenilor… (…). Să îți terorizeze părinții. Este clar că nu vorbim despre niște oameni normali la cap. Iar acești oameni nu au ce să caute printre noi; trebuiesc duși fie la bălăceanca, la tratamente, fie la răcorică. (…). Este mare distracție să îi dai mesaje uneia care e însărcinată în aproape opt luni, da? Și, culmea, care mai are probleme și cu sarcina, iar tu mai și știi, știi exact prin ce stres trece. Să te apuci să-i dai mesaje fel de fel… înseamnă că ești debil psihic și nu ai ce să cauți printre noi”., a mai spus vedeta.