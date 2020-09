O țară întreagă îl știe pe Tavi Clonda, dar iată cum arată mama lui! | Foto

Ieri,de ziua mea ,am fost pentru prima data din ianuarie in formula completa la mama la Brasov ,iar fetele au fost foarte incantate de curtea si de casa bunicii,de verisor si de matusa Andreea! Swipe left ⬅️ 🤗🙏🏻Gabriela a facut poze de data aceasta! @elenaclonda @andreeaa_arama @cezarinfinit @bellavictoriamargot @theairisselena 📸: @bygabrielacristea

A post shared by Tavi Clonda (@taviclonda) on Sep 16, 2020 at 10:19am PDT