Oana Roman, îngrijorată de începerea noului an școlar. Ce mesaj a transmis vedeta: "Am avut emoții mai mari decât când am născut-o"

Oana Roman are emoții uriașe, pentru că Isabela, fetița ei, începe școala. Se pare că, din prima zi, vedeta a întâmpinat câteva probleme, care n-au lăsat-o să doarmă.

Oana s-a tot gândit la începutul acestui an școlar, care aduce multe restricții pentru copii. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, duminică seara, prin care s-a arătat îngrijorată de situația în care se află fiica sa și mulți alți copii.

”În seara asta adorm cu gândul că oricâte cărți am citit, oricât am învățat, oricâtă educație am primit, nu am știu cum să-i explic copilului meu că mâine va merge pentru prima dată la școală și va intra singură să cunoască o învățătoare căreia nu îi va vedea fața, va avea colegi pe care nu îi va putea recunoaște, pentru că vor avea mască. Și se va trezi singură, într-un loc străin, cu oameni străini cărora nu le va putea vedea decât ochii. Așa va fi, pentru ea și sute de mii de alți copii, prima zi de școală din viața lor”, a scris Oana Roman, noaptea trecută