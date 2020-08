Oana Roman, o nouă apariție la malul mării după ce a slăbit: ”Nu sunt perfectă, dar nici nu-mi doresc asta” | Foto

A replicat imediat după ce a fost criticată

Oana Roman le-a vorbit internauților și despre procedurile corporale pe care le-a făcut pentru a ajunge la silueta mult-visată.

”Pentru că în continuare primesc sute de mesaje pe zi cu întrebarea cum ai slăbit , am făcut incă un film în care prezint procedurile cu ajutorul cărora am slăbit la…

14 cm în șolduri, 12 cm în talie și 12 cm la bust. Pe lângă proceduri am urmat și o dietă care va fi disponibilă cu detalii în curând”, a precizat vedeta.