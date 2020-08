Ozana Barabancea, hărțuită pe Internet! Jurata de la "Te cunosc de undeva" a cerut ajutorul polițiștilor: “Toți vor răspunde în fața legii”

Potrivit mărturisirilor făcute de Ozana Barabancea, la începutul acestei luni, i-a scris o adolescentă care și-a exprimat dorința de a-i crea o pagină de fani. Talentata solistă a refuzat-o, însă, răspunsul ei a scos-o din minți pe tânără și i-a declarat război pe Internet.

“Eu am fost abordată de o persoană acum doua săptămâni, cred ca era o puștoaică, ce și a manifestat dorința de a mi face o pagină de fani . Eu am refuzat-o! A devenit agresivă și mi-a tot scris de pe 7-9 conturi! Am apucat să-i le raportez la timp! Apoi, și-a făcut cont cu numele meu pe TikTok! Apoi, aici, a făcut tot felul de grupuri în care eu sunt ținta miștourilor ei! Cred că acest comportament e de la pandemie, încerc să-i găsesc o scuză, dar cred că e imposibil!”, a transmis jurata de la “Te cunosc de undeva” pe social media.