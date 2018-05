Poliția a intrat pe fir? Una dintre cele mai cunoscute vedete din România, AMENINȚATĂ CU MOARTEA: „Să știi că tu ești obsesia mea”

În urmă cu puțină vreme, una dintre blondele fatale ale showbizului românesc anunța că se simte în pericol după ce a primit mai multe mesaje de amenințare din partea unui admirator necunoscut. Și cine avea impresia că Simona Trașcă minte, a primit dovada chiar din partea vedetei, care a pus la dispoziția presei un filmuleț în care bărbatul respectiv i-a transmis mai multe amenințări:

”Ce face Simona Trașcă, iubirea mea? Ascultă-mă, aici, cu atenție să vezi ce vreau să-ți spun. Am văzut că m-ai dat prin ziare, pe la TV, te-ai plâns cu fratele tău că te ameninț, că te ucid. Să știi că, Simona, până la urmă, acolo se va ajunge. Situația asta nu se va termina tocmai plăcut. Depinde de tine. Să știi că tu ești obsesia mea, ești singura femeie pe care eu mi-o doresc din lumea asta. Îți spun sincer, cu mâna pe inimă. Nu știu ce crezi tu, dar habar nu ai ce însemni tu pentru mine… Nu îmi e frică de poliție, nu îmi e frică de nimic, Simona. Faptul că până acum de atâta timp nu te-am căutat personal și am făcut-o doar telefonic, asta a fost doar pentru că am avut eu niște probleme și nu am avut timp să mă ocup de tine. Dacă voiam să îți fac rău până acum, îți făceam de mult. Am să te găsesc așa într-o clipă și știi și tu asta. Știu tot despre tine, știu unde mergi la salon”, a fost mesajul șocant al bărbatului care se declară obsedat de focoasa blondină.