Russell Crowe, gest impresionant pentru un tânăr care n-avea bani să se înscrie la facultate. A amuțit când și-a văzut mesajul distribuit de "Gladiator"

Băiatul va putea să studieze la o şcoală de arte dramatice din Londra în urma ajutorului primit pe Twitter din partea actorului Russell Crowe, informează BBC.

Harry Pritchard, originar din Harrogate, spune că "un vis a devenit realitate" după ce a putut să se înscrie la cursurile organizate de The London Academy of Music and Dramatic Art. Potrivit Agerpres, costurile de şcolarizare şi cheltuielile de cazare la Londra sunt foarte ridicate şi tânărul britanic avea nevoie de aproape 14.000 de lire sterline pentru a se înscrie la acea academie. Russell Crowe a aflat despre acest lucru şi a distribuit informaţia pe contul său de Twitter, care este urmărit de 2,7 milioane de persoane.

There’s a lot of plans and dreams being shattered these days ... Will Harry succeed?



He comes from Harrogate home of @YorkshireTea and I’m hoping he’s @LUFC.

Thoughts ⁦@TerryGeorge⁩ ?

Fundraiser by Harry Pritchard : Get Harry to LAMDA Drama School https://t.co/oiSvb0ydxi