“S-a urcat pe mine, deși i-am zis că sunt virgină!” Acuzațiile de viol aduse unui celebru membru al trupei Backstreet Boys, revizuite de procurori la șapte luni după ce plângerea a fost depusă

În urmă cu șapte luni, un scandal de zile mari a început când Melissa Schuman, membră a trupei Dream, a mărturisit cum, în urmă cu 15 ani, a fost violată de Nick Carter, unul din membrii celebrei trupe Backstreet Boys.

În prezent, acuzaţiile de viol aduse cântăreţului Nick Carter sunt reanalizate de Procuratura din Los Angeles. Cazul a fost prezentat procuraturii de către poliția din Santa Monica, au spus reprezentaţii instituţiei, fără a oferi alte detalii, potrivit Reuters.

Melissa Schuman, în vârstă de 33 de ani, a spus în plângerea ei - depusă oficial în februarie anul acesta - că fapta a avut loc în 2002.

Artistul de la Backstreet Boys a dus-o în biroul său pentru a-i arăta piesele la care lucra la momentul respectiv. A început apoi s-o sărute și a dus-o în baie, acolo unde a dezbrăcat-o și a violat-o, în ciuda numeroaselor rugăminți ale tinerei.

„Nu avea râbdare cu mine, se vedea că este înfierbântat. S-a urcat pe mine, deși i-am zis că sunt virgină și așa vreau să rămân. Mi-a zis că ar putea să îmi fie soț. Apoi am simțit cum intră ceva în mine. Tot ceea ce păstrasem că virtute pentru căsătorie era compromis. Am închis ochii și am decis să adorm. M-am trezit singură a două zi și am plecat”, declara Melissa.

În noiembrie 2017, Carter a negat acuzaţiile de viol aduse de Melissa Schuman. Cântăreţul a spus că se simte „şocat şi întristat” de aceste acuzaţii.